İstanbul Valiliğinden 39 ilçeye "sokak köpeklerini toplayın" talimatı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda 5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir" denildi.