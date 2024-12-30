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İstanbul Valiliği'nden 31 Aralık kararı! Çıkış zili erken çalacak

İstanbul Valiliği: 31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

30.12.2024 - 12:00 |
İstanbul Valiliği'nden 31 Aralık kararı! Çıkış zili erken çalacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

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İstanbul Valiliği'nden 31 Aralık kararı! Çıkış zili erken çalacak

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