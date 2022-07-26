Ä°stanbul ValiliÄŸi'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasÄ±ndaki 1 aylÄ±k sÃ¼rede yapÄ±lan denetim ve uygulamalarda 18.297 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde tespit edilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerden 3.589â€™u doÄŸrudan Ä°stanbulâ€™dan Ã¼lkelerine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸ, 12.817 yabancÄ± ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere GÃ¶Ã§ Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda diÄŸer illerde bulunan geri gÃ¶nderme merkezlerine sevk edilmiÅŸtir. 2022 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ä°stanbulâ€™da 94.708 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, 19.032 kiÅŸi ilimizden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸtir. Ä°ÅŸlem yapÄ±lan 66.524 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere diÄŸer illerde bulunan geri gÃ¶nderme merkezlerine sevk edilmiÅŸtir. Â KaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelemiz kararlÄ± ve etkin ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir." ifadeleri yer aldÄ±.

Â

Â

Â

Â