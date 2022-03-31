İstanbul Valiliği açıkladı! Barajlar alarm veriyor, maksimum seviyeye yaklaştı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir."