İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 10.00 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü, Habipler yol ayrımına geldiği sırada yanında seyir halinde olan 34 KE 7909 plakalı panelvan ile çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada, İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Harun K., Zeynep K. ve panelvandaki Melik Can K. ile Hazal S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Habipler Mahallesi'ne giriş araç trafiğine kapatıldı. Yolun Sultangazi istikametinde ise trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.