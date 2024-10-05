İstanbul Şişli’de silahlı kavga: 1’i Rus 5 yaralı

Olay, saat 18.45 sıralarında Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1’i Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Rus vatandaşı ile birlikte toplam dört kişinin olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.