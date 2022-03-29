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İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

Örgütlü silah kaçakçılığına ilişkin soruşturmaya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı.

29.03.2022 - 13:19 |
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 58 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Örgütün faaliyeti çerçevesinde izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" ve "Münferit olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma" suçlarını işledikleri tespit edilen 76 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli Çanakkale (Biga), Rize (Pazar), Şanlıurfa (Haliliye), Antalya (Muratpaşa) ve Kastamonu (İnebolu) olmak üzere toplam 6 ilde 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı Operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

 

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