İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Valilik açıkladı: Bir kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılırken 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZDAKİ SON KİŞİ DE YARALI OLARAK ÇIKARILDI

İstanbul Valiliği enkazda kalan son kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.

Valilikten gelen açıklamada, 'Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

'BİNA SAHİBİ KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ'

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti.

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Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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ENKAZDAN ACI HABER

İtfaiye Daire Başkanı, göçük altından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.

'15 AMBULANS, 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çöken bina ile ilgili olarak 15 ambulans ve 5 UMKE timinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Koca, 'Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz, "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu" dedi.

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Yılmaz, "Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken binanın çökmeden önceki eski hali görüntülendi.

VALİ GÜL SON DURUMU AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül yıkılan bina ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler.

7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu değerlendiriliyor. Ölü ihbarı yok. Çıkarılan 7 kişiden 2 si ağır yaralı. 1988'de yapılmış bir bina. İlerleyen saatlerde sizleri bilgilendireceğiz.

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"HER BİR SARSINTI ESKİ BİNALARA YÜK GETİRİR"

Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altında ses duyan ekipler, bir vatandaşı yaralı olarak çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. 3 katlı binanın enkazından kurtarılan kişi sayısı 2 oldu.