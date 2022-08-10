İstanbul için flaş yağmur uyarısı! Turuncu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre yarın için İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'ya turuncu kodlu uyarı geldi. AFAD'ın açıklamasında "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını, kıyılarda hortum görülebilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA TEDBİR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH YAĞMUR YENİDEN BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısında başlayıp öğlene doğru geneline yayılacak akşama sona erecek. Yarın sabaha karşı tekrar başlayacak akşama kadar devam edecek. Bugün 32 derece, yarın 29 derece" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Silivri-Çatalca bölgesinde öğlene kadar devam edecek bu. Rögarlar kapandıysa tabii su baskını oluyordur. Bu gibi durumlarda caddelerdeki rögar kapaklarının temizlenmesi lazım suyun tahliyesi için. Vatandaşların bodrum katı olan yerlerde su baskınını önlemek için kum torbası koyması lazım. Şu anda yapılacak bir şey yok artık" dedi.