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İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sürüyor.

02.07.2023 - 15:18 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren yolcular sabah saatlerinden itibaren uçaklarla kente dönmeye başladı. Havayolunu tercih eden vatandaşların dönüş yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yolcuların mağdur olmaması için bir dizi tedbirler aldı. Türk Hava Yolları (THY), ise tatilin son gününde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam bin 765 uçuş gerçekleştirmesi ve 309 bin 300 yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. 

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