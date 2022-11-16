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İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş halde 14 kilogram 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

16.11.2022 - 10:10 | | İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekiplerince havalimanı kargo bölümünde yurt dışına gidecek kargo riskli olarak değerlendirildi.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kargo içerisinde bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin eşyalara emdirilerek, gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Olay hakkındaki soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.

İstanbul Havalimanında bebek kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

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