İstanbul Havalimanı'nda bayram coşkusu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından organize edilen bayram etkinlikleri kapsamında bando takımının korteji yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü.

Yolculara Türk bayrağı dağıtılırken, bazı yolcular ise gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt etti. Bayram etkinlikleri kapsamında gün boyunca tahta bacak, bando takımı, kurdele gösterisi ve 7 figürlü milli mücadele anıtı canlı heykeli yolcularla buluşacak.