BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerimiz, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± operasyon sonucunda 568 kilogram uyuÅŸturucu madde yakaladÄ±. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, milletimizi ve onun Ã¶zelinde geleceÄŸimiz olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, genÃ§lerimizi uyuÅŸturucuya karÅŸÄ± korumak iÃ§in, elimizden gelen tÃ¼m gayreti bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da gÃ¶stermeye devam edeceÄŸiz. Ä°llegal ticarete tevessÃ¼l edenlere, saÄŸlÄ±klÄ± yarÄ±nlarÄ±mÄ±za kastedenlere fÄ±rsat vermeyecek, yaÅŸama ÅŸansÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±z" denildi.Â