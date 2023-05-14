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İstanbul Havalimanı'nda 20 bin Türk vatandaşı oy kullandı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri bugün de devam ediyor.

14.05.2023 - 15:00 | | DHA
İstanbul Havalimanı'nda 20 bin Türk vatandaşı oy kullandı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanabiliyor. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda bu zamana kadar aralarında Türk vatandaşlığına hak kazanan yabancı uyrukluların da bulunduğu 20 bin seçmen oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi bugün saat 17.00'da sona erecek.

İstanbul Havalimanında 20 bin Türk vatandaşı oy kullandı

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