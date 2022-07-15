İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' temasıyla sergi açıldı.

Sergide darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi.

Alanda o gece şehit olanların eşyaları da sergilendi. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı'ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.