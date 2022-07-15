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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' adlı sergi açıldı.

15.07.2022 - 11:59 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' temasıyla sergi açıldı.  

Sergide darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi.

Alanda o gece şehit olanların eşyaları da sergilendi. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı'ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

 

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