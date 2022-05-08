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İstanbul Havalimanı ve THY, pandemi sonrası rekor uçuş sayısına bugün ulaşacak

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY) pandemi dönemi sonrası rekor uçuş sayısına bugün ulaşacak. İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 324 uçuş yapılması beklenirken, THY ise bin 457 sefer gerçekleştirecek.

08.05.2022 - 17:00 |
İstanbul Havalimanı ve THY, pandemi sonrası rekor uçuş sayısına bugün ulaşacak

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi,” Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz 1457 sefer 241570 yolcu. Geçmişte rekor ise 10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252.433 yolcu” dedi.

PANDEMİ SONRASI İSTANBUL HAVALİMANINDA REKOR

Pandemi döneminin ardından 30 Nisan’da bin 311 uçuş yaparak rekor kıran İstanbul Havalimanı’dan bugün bin 324 uçuş yapılması planlanıyor. Bu rakamla birlikte yeni bir rekor kırması beklenen İstanbul Havalimanı’nı 214 bin 515 yolcunun kullanacak.

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