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İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının tekeri patladı

 Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağında iniş sırasında lastik patladı. Panik yaşayan yolcular uçaktan tahliye edildi.

06.10.2022 - 08:15 |
İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının tekeri patladı

Alınan bilgiye göre, saat 02.55'te THY'nin uçağının lastiği iniş sırasında patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin olaya hızlıca müdahale edip, yolcuları güvenli şekilde uçaktan tahliye ettiğini belirtti. Üstün açıklamasında şunları kaydetti:
"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur."

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