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İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı.

29.12.2021 - 15:36 |
İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı.

Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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