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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda korku dolu anlar! Facia son anda engelledi

Beykoz'da rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle sÃ¼rÃ¼klenen gemi kÄ±yÄ±ya Ã§arpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

23.11.2024 - 14:38 | | YÄ±lmaz OKUR/ Ä°STANBUL (DHA)Â
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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Beykoz aÃ§Ä±klarÄ±ndaki 190 metre uzunluÄŸunda ve 32 metre geniÅŸliÄŸindeki â€˜KÄ±ran Americaâ€™ isimli gemi sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±. SÃ¼rÃ¼klenen gemi kaptanÄ±nÄ±n manevrasÄ±yla son anda kÄ±yÄ±ya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, gemi kÄ±yÄ±ya doÄŸru sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸlÄ±yor. Gemi kaptanÄ±nÄ±n manevrasÄ± ile kÄ±yÄ±ya Ã§arpmadan son anda geminin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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