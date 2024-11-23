Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda korku dolu anlar! Facia son anda engelledi

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Beykoz aÃ§Ä±klarÄ±ndaki 190 metre uzunluÄŸunda ve 32 metre geniÅŸliÄŸindeki â€˜KÄ±ran Americaâ€™ isimli gemi sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±. SÃ¼rÃ¼klenen gemi kaptanÄ±nÄ±n manevrasÄ±yla son anda kÄ±yÄ±ya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, gemi kÄ±yÄ±ya doÄŸru sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸlÄ±yor. Gemi kaptanÄ±nÄ±n manevrasÄ± ile kÄ±yÄ±ya Ã§arpmadan son anda geminin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.