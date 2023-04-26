İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu. Yağmur yağışı Kısıklı’da görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.