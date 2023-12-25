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İsrail, mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü

İsrail dün gece Gazze’nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

25.12.2023 - 10:57 | | İHA
İsrail, mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi mülteci kampında bir yerleşim meydanının hedef alınmasının ardından çok sayıda cansız bedeni ve yaralıyı taşıdı” denildi.

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Görüntülerde, sedyelerle yaralıları taşıdığı anlar yer aldı. Yerel medya, saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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