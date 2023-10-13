İsrail Gazze'ye 24 saat süre verdi, tansiyon yükseliyor! Gazze'ye 6 bin bomba atıldı

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, İsrail polisi Filistinlilere gaz bombası ile müdahale ediyor.

FULYA ÖZTÜRK AKTARDI: İNSANLAR HIZLA KAÇTI

Kudüs'ten son gelişmeleri CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk aktardı. Fulya Öztürk'ün açıklamaları şöyle: Şu an Aslanlı Kapı'nın önündeyiz, bir kuyruk oluştu. Polis insanları seçerek alıyor. Üst araması yapılıyor. Duvarların üzerinde de polisler bulunuyor. Burasının inanılmaz kalabalık olması gerekiyordu ama çok sakinlik var. Bu sakinliğin nedeni engellemeler mi? İsrail polisi insanlarla konuşarak içeri alıyor. Bölgede polis sayısı artırılıyor, takviye araçlar bölgede. İsrail polisinin çok sert müdahalesi başladı. İnsanlar hızla olay bölgesinden kaçarken seccadeler yerde kaldı.

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CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Gazze'de en az 1537 hayatını kaybetti 6.612 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 31 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yara

GAZZELİLERE 24 SAAT SÜRE VERDİ

İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi. Bölgede önemli operasyonlar gerçekleştirileceğini duyuran İsrail Gazze şehri sakinlerinin ancak ikinci bir duyurudan sonra evlerine dönebileceklerini açıkladı. BM de İsrail ordusunun 1,1 milyon Gazzeliye güneye gitmelerini söylediğini belirtti ve "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir" açıklamasında bulundu. BM İsrail ordusunun gece yaptığı bildirimden sonra yaptığı açıklamada talebinin iptal edilmesini istedi.

GAZZE'YE 6 BİN BOMBA ATILDI

İsrail, altı gün içinde "Gazze'deki Hamas hedeflerine 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba attığını" açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarının 3.600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

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AB'DEN iSRAiL'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın bugün İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

HRW: İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANDI

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını iddia etti.

İRAN'DAN SERT iSRAiL MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 'acil ihtiyaçların' karşılanması için 294 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. landı. İsrail'de 1300 kişi hayatını kaybetti, 3200 kişi yaralandı.