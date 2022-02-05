Isparta’da yoğun kar yağışının sebep olduğu elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlandığını, bölgedeki personel sayısının 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bilgisini paylaştı. AEDAŞ, alınan tedbirlere rağmen kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olmasının, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığını, müdahalelerde bazı gecikmelerin söz konusu olduğunu bildirdi.

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilendiği, ayrıca yakın bölgelerdeki diğer enerji dağıtım firmalarından da bölgeye destek amaçlı personel ve araç takviyesi yapıldığı bildirildi.

Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların devam etitği bildirilen açıklamada vatandaşların mağduriyetini en aza indirilebilmesi için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörler ile bölgedeki kritik noktalara da enerji sağlandığı ifade edildi.

Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km orta gerilim, 4500 km alçak gerilim hattının ekipleri tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldığı bildirilen açıklamada zorlu süreçte Ispartalı vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için her türlü gayretin gösterildiği duyuruldu.