İslam ülkeleri engelli bireyler için harekete geçti! Bakanlık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması amacıyla 8-10 Şubat tarihlerinde çevrim içi eğitim çalıştayı düzenlenecek.

Pandemi döneminde engellilik ve yaşlılık alanında kaydedilen gelişmeler konusunda diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iyi uygulama örneklerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı için iş birliğinin güçlendirilmesi daha da önemli hale geldi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü engellilik ve yaşlılık alanında uluslararası kuruluşlarla ve ülkelerle ikili iş birlikleri geliştirerek uluslararası uygulamaları takip etti.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında İİT üyesi ülkelerin katılımıyla 23 Aralık 2020 tarihinde ‘Covid-19'un İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerindeki Yaşlı ve Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisi’ toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar 2021 yılında da sürdürüldü. Bu çerçevede; İİT üyesi ülkelerden engellilik ve yaşlılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımında ihtiyaç duyulan konular toplandı.

Tüm ülkelerden toplanan talepler neticesinde, Bakanlık ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İİT üyesi ülkelerde engellilik alanında odak nokta olan kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması amacıyla bir eğitim çalıştayı düzenlenmesi planlandı.

Çevrim içi olarak 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek ‘Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı’ açılış konuşmalarının ardından Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Tayyar Kuz’un Engelli Hakları Sözleşmesi (CRPD) ve Bağımsız Yaşamı Destekleyen Sağlık ve Sosyal Bakım Hizmetleri Yaklaşımı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İltekin’in Türkiye'de Engelliler İçin Toplum Temelli Bakım Hizmetlerinden Engelsiz Gündüz Merkezleri ve Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri olan “Umut Evleri”, Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Güngör’ün Evde Bakım Desteği ve Evde Bakım Yardımı konularında yapacağı sunumlarla devam edecek.

3 gün devam edecek çalıştayda Azerbaycan, Malezya, Fas, Uganda temsilcileri ile Arap Engelliler Örgütü (AOPD) ve Asya Engellilik Forumu (ADF) temsilcileri engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.