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İSKİ resmen duyurdu! Su faturalarında yeni dönem, haziranda başlıyor

Su faturalarında yeni uygulama başlıyor. Tarih verilerek duyuruldu. Aynı uygulamanın doğal gaz içinde devreye alınması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su sayaçlarını uzaktan okuyacak uygulamaya başlanacağını duyurdu. Yeni uygulamanın haziran ayından itibaren ilk olarak Esenler'de 2 bin 124 ve Beykoz'da 1500 konutta başlanmasının planlandığı belirtildi.

09.05.2022 - 14:53 |
İSKİ resmen duyurdu! Su faturalarında yeni dönem, haziranda başlıyor

Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğalgaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

'20 BİN AKILLI SAYAÇ GEÇİŞİ TAMAMLANACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."

Öte yandan İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapısını üstlendiği projede, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanılıyor.

 

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