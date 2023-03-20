GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını
ABONE OL

İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

20.03.2023 - 01:13 | | Ufuk AKTUĞ/ İSKERDERUN (Hatay), (DHA)
İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

Gözler kritik toplantıya çevrildi! İşte masadaki ana gündem maddesi

Gözler kritik toplantıya çevrildi! İşte masadaki ana gündem maddesi

Altın fiyatları fırladı! Uzman isim, gram altın için rekor tarihi verdi

Altın fiyatları fırladı! Uzman isim, gram altın için rekor tarihi verdi