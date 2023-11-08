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İskenderun'da demir çelik fabrikasında korkunç patlama!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

08.11.2023 - 18:17 | | Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
İskenderun'da demir çelik fabrikasında korkunç patlama!

İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesi’ne, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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