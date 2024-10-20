Ä°ÅŸ makinesi taÅŸÄ±yan kamyonet devrildi, trafik durma noktasÄ±na geldi

Kaza, sabah 06.30 sÄ±ralarÄ±nda Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayoluâ€™nda meydana geldi.

Alparslan Ã‡. yÃ¶netimindeki iÅŸ makinasÄ± taÅŸÄ±yan kamyonet, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle orta ÅŸeritte devrildi.

Kamyonetin kasasÄ±nda bulunan iÅŸ makinasÄ± ise yola savruldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu KadÄ±kÃ¶y istikametinde trafik bir sÃ¼re tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak verildi.

KazayÄ± gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbari Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yolda gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

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SÃ¼rÃ¼cÃ¼ hem alkollÃ¼ hem ehliyetsiz Ã§Ä±ktÄ±

YapÄ±lan incelemede, kamyonet ÅŸofÃ¶rÃ¼ Alparslan Ã‡.â€™nin alkollÃ¼ olduÄŸu ve ehliyetinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. ÅžofÃ¶r, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu KadÄ±kÃ¶y yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Devrilen kamyonet, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±lÄ±rken trafik bir sÃ¼re sonra normale dÃ¶ndÃ¼.