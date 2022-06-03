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İş insanı ofisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iş insanı Mehmet Okyay (72), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

03.06.2022 - 19:42 | | Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)
İş insanı ofisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!

Olay, saat 16.00 sıralarında Haydar Çavuş Mahallesinde meydana geldi. Haydar Çavuş Sokakta bulunan iş merkezinin 7nci katında bulunan bir ofisin penceresinin kırıldığını ve cam parçalarının sokağa döküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri penceresi kırılan büronun iş insanı Mehmet Okyaya ait olduğunu belirledi. 7inci kattaki ofisi kontrol eden ekipler Mehmet Okyayı tabanca ile başından vurulmuş halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okyayın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Okyayın vurulduğu yerde bir tabanca bulundu. Ekipler, Okyayın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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