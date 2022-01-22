Irak'ın kuzeyine operasyon! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.