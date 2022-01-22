GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemIrak'ın kuzeyine operasyon! Üç terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyine operasyon! Üç terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Irak'ın kuzeyine operasyon! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

22.01.2022 - 12:52 | | DHA
Irak'ın kuzeyine operasyon! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Irakın kuzeyine operasyon Üç terörist etkisiz hale getirildi

 

 

GÜNCEL HABERLER

EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni dönem başlıyor! 5 seçenek var

EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni dönem başlıyor! 5 seçenek var

Kurtulmuş: Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim

Kurtulmuş: Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleye destek verelim

Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni dönem başlıyor! 5 seçenek var

EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni dönem başlıyor! 5 seçenek var

Sıradaki Haber
Survivor 2022 All Star yedek kadrosu! Survivor 2022 yedek kadrosunda hangi isimler var?

Survivor 2022 All Star yedek kadrosu! Survivor 2022 yedek kadrosunda hangi isimler var?

Sıradaki Haber
Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emekli zamları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emekli zamları ne zaman yatacak?

Sıradaki Haber
NATO, Akdeniz'de harekete geçiyor! “Neptün Taaruzu” başlıyor

NATO, Akdeniz'de harekete geçiyor! “Neptün Taaruzu” başlıyor

Sıradaki Haber