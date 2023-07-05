Irak'ın kuzeyinde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.