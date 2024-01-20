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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

20.01.2024 - 16:42 |
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!' denildi.

 

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