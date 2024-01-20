Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!' denildi.