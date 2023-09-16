Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edileceği vurgulandı.