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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

16.09.2023 - 17:11 |
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edileceği vurgulandı.

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