Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
16.09.2023 - 17:11 |
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edileceği vurgulandı.