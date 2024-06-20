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Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

20.06.2024 - 12:47 |
Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

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