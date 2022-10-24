Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.