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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

02.06.2024 - 12:17 |
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek."

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