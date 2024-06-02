Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
02.06.2024 - 12:17 |
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek."