Instagram erişim engeli kalktı mı, Instagram ne zaman açılacak 2024? Instagram artık açılmayacak mı, Instagram erişime açılacak mı?

Instagram’da Türk kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımları kaldıran ya da engelleyen Instagram’a Cuma gününden itibaren erişim sağlanamıyor. Bu engellemeyi Katalog suçlar kapsamında değerlendiren Türkiye Instagram’a erişim engeli getirdi. Öte yandan Bakan Uraloğlu Instagram ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu gelişmeler ilgiyle takip edilirken Instagram ne zaman açılacak 2024? Instagram artık açılmayacak mı, Instagram erişime açılacak mı? Sorularına yanıt arayanların sayısı da her geçen gün arıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birçok kullanıcı arama motorlarına yönelerek 7 Ağustos bugün Instagram erişim engeli kalktı mı?

INSTAGRAM AÇILACAK MI, INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’a ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.



Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar sonucunda Instagram’a erişim engeli getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yetkililerle geçen hafta görüşüldüğü ifade etti.



Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında “ Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Görüşme saat 13.00'da başlarken konuyla ilgili kararın görüşme sonrasında açıklanması bekleniyor.

HANGİ ÜLKELER INSTAGRAM’A ERİŞİM ENGELİ UYGULUYOR?



ÇİN



KUZEY KORE



İRAN



TÜRKMENİSTAN



RUSYA



