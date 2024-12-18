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İnşaatçı gibi giyinip 500 Bin TL'lik kablo çaldılar

İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan bir şantiyeye inşaatçıymış gibi giyinerek gelen bir grup şantiye içerisindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aynı şantiyenden 6 ay önce yine hırsızlık yapıldığı ve şantiye sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

18.12.2024 - 11:04 | | İHA
İnşaatçı gibi giyinip 500 Bin TL'lik kablo çaldılar

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü.

İnşaatçı gibi giyinip 500 Bin TLlik kablo çaldılar

Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı. Aynı şantiyenin 6 ay önce yine hırsızlar tarafından soyulduğu ve inşaat malzemelerinin büyük kısmının çalındığı, şantiye sahibinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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