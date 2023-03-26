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İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar! Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususların neler olduğuna dair bilgilendirmede bulunan Bakan Kurum, “Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ! 2020’deki deprem sonrası, inşasını 20’nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta!” ifadelerini kullandı.

26.03.2023 - 13:49 |
İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar! Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, inşaat yaparken hassasiyet gösterilmesi gereken noktaların doğru tespitler ve doğru teknikler olduğunun altını çizen bir paylaşımda bulundu.

Bakan Murat Kurum, “Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. 2020’deki deprem sonrası, inşasını 20’nci günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta!” şeklinde konuştu.

İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar Bakan Kurumdan açıklama

“EN UFAK ÇATLAK YOK, GÜVENLE OTURUYORUZ”

Bakan Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ’daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Videoda, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi.

İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar Bakan Kurumdan açıklama

Vatandaşlar, “Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz.” şeklinde ortak görüş verdi.

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