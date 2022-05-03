UyuÅŸturucu ticareti ve kara para aklama suÃ§larÄ±ndan aranan Ä°ngiliz Alex Male, Lizbon'dan Ä°stanbul HavalimanÄ±'na geldi. 29 Nisan Cuma gibi saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye girmek iÃ§in pasaport kontrol noktasÄ±na gelen Male'nin havalimanÄ± polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan kontrolde belgesinin sahte olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ve Ä°ngiltere'nin en Ã§ok aranan ÅŸÃ¼phelilerinden olan Male'in, Lizbon'a geri gÃ¶nderilmesi iÃ§in polis, Portekizli makamlarla irtibata geÃ§ti. Lizbon'a geri gÃ¶nderilen Alex Male Lizbon HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± anlar havalimanÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.