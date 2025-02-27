İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
27.02.2025 - 17:31Güncellenme Tarihi:
İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:
Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.
Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.