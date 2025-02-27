İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:

Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.

Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.