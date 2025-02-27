GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
HaberlerGündem Haberleri İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

27.02.2025 - 17:31Güncellenme Tarihi:
İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:

Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.

Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.

Güncel Haberler

İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama
#Gündem

İmralı'nın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İmralı'nın çağırısı canlı yayında açıklandı: PKK kendisini lağvetmeli, silah bırakma çağrısı yapıyorum
#Gündem

İmralı'nın çağırısı canlı yayında açıklandı: PKK kendisini lağvetmeli, silah bırakma çağrısı yapıyorum

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi
#Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi