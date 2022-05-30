İlaçlarla ilgili flaş karar! Hastane ve aile hekimine gidenleri kapsıyor
İlaçlarla ilgili son dakika kararı. Resmen değişiyor. Hastane ve aile hekimine gidenler dikkat. Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
30.05.2022 - 18:13 |
Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.
Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.
Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek. (TRT Haber)