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İkna yoluyla 5 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

09.12.2021 - 17:55 |
İkna yoluyla 5 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 193'e yükseldiği belirtildi.

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