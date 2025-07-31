İkiz doğuran tarla! Hasat edilen kavun ve karpuz görenleri hayrete düşürdü

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde 2 çiftçi hasat ettikleri tarlalarında birbirlerine bitişik ikiz kavun ve karpuzla karşılaştı.

Bölgede karpuz üretim yapan bir çiftçi, "Bayırköy Paşalar Boğazındaki tarlamızda karpuz hasadına başladık. Karpuzlarımızı Eskişehir'deki bir markete gönderiyoruz. Gönderirken karpuzları yükleyen arkadaşlar şöyle bir karpuzla karşılaştı. Bu ikiz karpuz binde bir görülen bir olaydır. Toplayan arkadaşlar en son 3 sene önce görmüşler. Nadiren görülen bu olay tarlamızın bereketi olsun" dedi.

Paşalar Boğazı mevkiinde kavun tarlasında da ikiz kavun görülürken, sahibi "Bu da bizim ikiz kavunumuz" diyerek paylaşım yaptı.