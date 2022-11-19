İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçenin Bafracalı Mahallesinde meydana geldi. E.İ. (22) idaresindeki 55 RL 505 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Sağlam idaresindeki 55 AED 758 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Sağlam, ihbarla gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otomobillerde yaralanan 4 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.