İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

Olay ilçeye bağlı Güney köyü Kapançukur Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.M. isimli vatandaşa ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük hasara yol açan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı