İki ilde orman yangını! Alevler hızla yayıldı, yerleşim yerlerine sıçradı

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterler tam mesai yaparak, söndürme çalışmalarına gece havadan destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ekiplerin aralıksız mücadelesi devam ederken, gece görüşlü helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarına kadar havadan destek sağlayacağı öğrenildi.

Milas ilçesi Sekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, yer ekipleri arazözler yardımı ile alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Mahalle sakinlerinin tahliyesi için 250 kişilik araç talep edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Yer ekipleri arazözler kanalıyla alevlere müdahale ederken, iki adet gece görüşlü helikopter de havadan müdahalesini sürdürüyor. Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek.