İHA saldırıları nedeniyle Moskova'da uçuşlar durduruldu
06.05.2025 - 11:05Güncellenme Tarihi:
İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki 4 havalimanında uçuşların durdurulduğu açıklandı.
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Sobyanin, en az 6 İHA'nın Moskova'ya yaklaşırken imha edildiğini söyledi.
Rusya'daki Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da Moskova'da çok sayıda uçuşun durdurulduğunu bildirdi. Güvenliği sağlamak amacıyla Moskova'daki 4 havalimanında uçuşlara ara verildiği kaydedildi.