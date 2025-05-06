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İHA saldırıları nedeniyle Moskova'da uçuşlar durduruldu

06.05.2025 - 11:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'da uçuşlar durduruldu

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki 4 havalimanında uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Sobyanin, en az 6 İHA'nın Moskova'ya yaklaşırken imha edildiğini söyledi.

Rusya'daki Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da Moskova'da çok sayıda uçuşun durdurulduğunu bildirdi. Güvenliği sağlamak amacıyla Moskova'daki 4 havalimanında uçuşlara ara verildiği kaydedildi.

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