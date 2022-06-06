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İETT otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıstan pişkin savunma: Ben mühendisim, 2 çocuk babasıyım

Ataşehir’de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edildi. Yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs, “ Kaçmam, Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti. Öte yandan tacizci şahıs yolcular tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

06.06.2022 - 12:08 | | İHA
İETT otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıstan pişkin savunma: Ben mühendisim, 2 çocuk babasıyım

Ataşehir’de 16M numaralı İETT otobüsünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu.

MÜHENDİSİM BEN

Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı falan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek” diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan tacizci şahıs, “Kaçmam ben Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR TELEFONDAN ÇIKTI

Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaka paça polis ekiplerine teslim edilen tacizci polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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