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İçişleri: PKK'lı 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

09.12.2022 - 17:51 |
İçişleri: PKK'lı 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2015 yıllarında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 119'a yükseldi.

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